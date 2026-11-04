По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», демократы на промежуточных выборах в Америке сумели получить 51 место в Сенате из 100 мест.

Таким образом, большинство в Сенате после победы демократов в штатах Айова, Северная Каролина, Южная Каролина, Огайо и Техас перешло к демократам.

В опубликованных предварительных результатах промежуточных выборов в Америке демократы сумели получить 154 места в Палате представителей.

Это в то время как число мест республиканцев достигает 96.