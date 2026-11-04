По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, объявил: Саудовские истребители за последние 24 часа совершили 93 авиационных удара по Йемену.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена подчеркнул: Саудовские истребители бомбили гражданские объекты в столице Сане и провинциях Аль-Джауф, Таиз, Саада, Мариб, Амран, Лахдж и Хаджа.

Он уточнил: Эти удары были нанесены истребителями F-15 и Typhoon, которые взлетели с баз Хамас Мушайт и Таиф. Эти удары привели к гибели и ранению ряда гражданских лиц, среди которых были женщины и дети.

Яхья Сари также объявил: Общее число авиационных и ракетных ударов Саудовской Аравии по Йемену с начала эскалации напряженности достигло 4032 авиационных и ракетных ударов.