По сообщению агентства ABNA, Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, опубликовав пост в одной из социальных сетей, написал: Варварство Америки, разрушив доверие к международным институтам, привело мир к ядерному сдерживанию.

Он добавил: Согласно недавним отчетам, военные запасы увеличились примерно на 130 боеголовок, и все 9 стран, обладающих ядерным оружием, проводят модернизацию.

Советник и помощник Верховного лидера подчеркнул: Даже страны, не имеющие бомбы, такие как Польша, Финляндия, Швеция и Германия, стремятся к размещению ядерного оружия на своей территории или к ядерному участию.