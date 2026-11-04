По сообщению корреспондента ABNA, ходжат-оль-эслам Алиреза Салими на сегодняшнем открытом заседании (13 абана) Исламского консультативного совета, اشاره به مناسبت 13 абана, подчеркнул: Америка должна знать, что Исламская Республика Иран сегодня обладает большей мощью и способностью и может нанести удар по всем интересам этой страны в любом географическом пространстве, которое она сама определит.

Он, указав, что с точки зрения Ирана нет разницы между двумя политическими партиями Америки в области принуждения, заявил: Результат выборов в Америке показал, насколько дорогой Иран сегодня играет роль и влияет на мировые уравнения и даже на внутренние события самой Америки.