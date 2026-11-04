По сообщению агентства ABNA, Мухаммад Багер Галибаф, косвенно реагируя на результаты выборов в Америке, указав на общую волю народа этой страны в противостоянии войне, сделал явное предупреждение в адрес воинственной политики американского правительства и в сообщении в своем личном аккаунте в социальных сетях написал: Будь то по совести или под давлением расходов на жизнь, американский народ сказал войне «нет», и мы также подтверждаем это послание.

Галибаф добавил: Если американское правительство предаст общую волю своего народа, чтобы служить международным хозяевам и вымогателям, оно поймет, что наш ответ превратится в кошмар для американского правительства.