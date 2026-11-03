Как сообщает агентство Абна, опубликованный «Нью-Йорк Таймс» анализ с использованием искусственного интеллекта и изучением более 6500 речей и высказываний президента США Дональда Трампа с прошлого года до настоящего времени показывает, что манера его речи по сравнению с тем временем, когда он впервые в 2016 году стал кандидатом на президентских выборах, стала более грубой и менее связной.

Согласно этому отчёту, изучение высказываний Трампа на предвыборных митингах и в Белом доме в большинстве случаев было поразительным и поднимает множество вопросов относительно влияния его преклонного возраста и его умственной стабильности в этих речах.

«Нью-Йорк Таймс» добавила, что результаты этого исследования показывают, что иногда кажется, будто Трамп страдает забывчивостью и повторяет свои слова. По сравнению с первым периодом его кандидатства на пост президента в 2016 году он стал более многословным, чаще использует грубые выражения и имеет большую склонность к обобщениям.

Длинные речи Трампа во многих случаях выглядят более хаотичными и бессвязными. Он делает заявления, которые ставят присутствующих в тупик и заставляют их задаваться вопросом, что именно он имеет в виду, или говорит слова, которые словно противоречат его основной цели.

Например, Трамп в новом праздничном зале Белого дома сказал: только тот, у кого испанское происхождение, может выжить при падении с края! Или неправильно произнёс название Ормузского пролива и назвал его «проливом гормонов».

Он на крупном митинге, недавно состоявшемся в штате Теннесси, с удивлением сказал: Я могу говорить самые глупые вещи, а вы аплодируете мне и говорите: мы очень тебя любим.