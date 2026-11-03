Как сообщает агентство Абна, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал своих сторонников участвовать в выборах и голосовать за республиканских кандидатов.

Он попросил своих сторонников представить, что его имя также находится в бюллетене.

Президент США, указывая на то, что результат выборов может повлиять на работу его администрации, добавил: «В некотором смысле это действительно так; потому что если республиканцы потерпят поражение, мои достижения могут быть утрачены».

Трамп далее, подчёркивая необходимость участия сторонников Республиканской партии, заявил: «Если наши сторонники проголосуют, мы победим с большим отрывом».

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся во вторник 12 абана 1405 года (3 ноября 2026 года). На этих выборах на голосование выставляются все места в Палате представителей и часть мест в Сенате США. Результат выборов может повлиять на состав Конгресса и, как следствие, на возможность продвижения законодательных программ администрации Трампа.