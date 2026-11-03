Как сообщает агентство Абна, сайт Drop Site News разоблачил, что проверка документов регистрации иностранных агентов показывает, что Эбигейл Рэнсом, пресс-секретарь предвыборной кампании Майка Роджерса, кандидата от республиканцев, и Джесси Стокс, один из членов его предвыборной команды, зарегистрировали в Министерстве юстиции США деятельность в интересах кабинета сионистского режима.

Согласно этому сообщению, они действовали через компанию Convergence Media в рамках сети Havas Media в качестве части контракта на 46,5 миллиона долларов с кабинетом сионистского режима. Целью этой деятельности названо продвижение положительных взглядов о режиме через онлайн-виртуальные платформы и включение произраильского контента в модели искусственного интеллекта.

Ранее также сообщалось, что сионистское лобби в Америке потратило миллионы долларов на поражение соперника Роджерса, то есть Абдуррахмана ас-Сайда, кандидата-мусульманина и антиизраильского демократа в штате Мичиган.