Как сообщает агентство Абна, еврейская газета «Маарив», ссылаясь на Эхуда Барака, бывшего премьер-министра сионистского режима, указала на расширение угроз против Ирана и подчеркнула, что мотивы начала новой военной операции вызваны не только соображениями безопасности Израиля.

Барак подчеркнул, что Нетаньяху пытается втянуть сионистский режим в войну. Проблема в том, что если ему это не удастся, это будет иметь тяжёлые последствия, и этот шаг приведёт к усилению Ирана.

Он добавил: Что вызывает беспокойство, так это то, что это делается для сохранения власти. Нет никакой информации, которая делала бы необходимыми немедленные действия против Ирана до формирования кабинета в течение следующих 6 или 8 недель.

Барак также отметил: Такая искусственная война создаёт в Израиле чрезвычайное положение и серьёзно нарушает обычный процесс присяги членов Кнессета. В военное время кабинет имеет право издать приказ о запрете собраний. Заранее спланированное событие, которое с точки зрения иранцев считается законной целью, может отменить церемонию присяги членов Кнессета. Это может вызвать волну требований о формировании кабинета единства и серьёзно нарушить ход дел.