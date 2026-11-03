Как сообщает агентство Абна со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар», Асад аш-Шайбани, министр иностранных дел самопровозглашённого сирийского режима, который не проявляет серьёзной реакции на агрессии сионистского режима, признал, что процесс государственного строительства на юге Сирии сталкивается с экзистенциальными вызовами, поскольку менее чем за два года он подвергся более чем тысяче израильских агрессий.

Министр иностранных дел Сирии объявил, что его страна рассматривает возможность присоединения к оборонному соглашению Мекки, которое подписали Саудовская Аравия, Пакистан и Турция.

Аш-Шайбани в ходе ежегодной сессии «Манамского диалога» в столице Бахрейна заявил: В настоящее время ведутся обсуждения для оценки присоединения Сирии к Мекканской коалиции.

Он добавил, что Сирия вышла из окопа конфликтов, чтобы обрести своё место и позицию за столом принятия решений по региональной безопасности.

Аш-Шайбани в то же время, игнорируя агрессии сионистского режима против сирийской земли, сказал: Подлинная безопасность проявляется в тех странах, которые обладают способностью защищать свой народ; в соседях, которые уважают суверенитет друг друга, и в договорах, которые остаются прочными перед лицом трудных испытаний.

Министр иностранных дел Сирии отметил, что защита границ требует обученных сил и передового оборудования. Противодействие трансграничным сетям контрабанды требует обмена информацией и оперативной координации, что может сохранить суверенитет стран и защитить жизни мирных жителей.

Аш-Шайбани вновь призвал к «возвращению к линиям до восьмого декабря 2024 года и активизации соглашения о разъединении сил 1974 года» и подчеркнул: «Голаны — сирийская земля, и резолюция 497 является главным ориентиром в этом вопросе».