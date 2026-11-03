Как сообщает корреспондент агентства Мехр, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, на своей еженедельной пресс-конференции заявил: События в нашем регионе продолжают стремительно развиваться, эпицентром перемен в Западной Азии является оккупированная Палестина, причиной нестабильности в нашем регионе также является сионистский режим.

Он добавил: Сегодня более 10 палестинцев были удостоены мученической смерти. На пороге зимнего сезона проблемы палестинских беженцев катастрофичны, и людям даже не разрешают размещать бытовки. Мы сталкиваемся с опасным явлением нормализации преступления и массовых убийств. То, что палестинцы превратились в цифру, показывает, что мировое сообщество несёт ответственность за эти преступления и должно занять позицию.

Бакаи, regarding посредничество Катара и результаты консультаций, сказал: Поездка заместителя министра иностранных дел в Доху была направлена на облегчение взаимодействия между Ираном и Катаром, переговоры продолжаются, вопросы сложные, и течение времени с учётом динамики времени также добавило сложности. Обмен посланиями продолжается, Америка должна принять решение; мы передали американской стороне всё необходимое в разумной форме. Когда мы говорим о требовании, необходимым условием его выполнения является возвращение безопасности в регион. Настойчивость Ирана на том, что его требования должны быть выполнены в первую очередь, не только в русле национальных интересов, но и представляет собой разумный подход для возвращения безопасности в регион и Ормузский пролив.

Бакаи, regarding утверждения об антисемитизме в Иране, сказал: Обвинение в антисемитизме к Ирану не пристаёт и в основе своей является европейским явлением. Они постоянно повторяют клишированное обвинение, и средства массовой информации также это повторяют. В городе Йезд у нас есть 13–14 еврейских синагог, а по всему Ирану — 100 еврейских синагог. Мы должны спросить европейцев, что они сделали, что синагоги в европейских столицах обтянули колючей проволокой. Европейские страны должны прийти в себя.