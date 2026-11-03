Как сообщает агентство Абна, мгновения назад два американских разведывательных беспилотника типа MQM-170 в небе к югу от острова Кешм были посажены действием передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции.

Корпус стражей исламской революции добавил: с учётом этих двух аппаратов число американских беспилотников этого типа, ставших трофеем элитных офицеров Корпуса, достигло четырёх. Таким образом, агрессивный американский враг вновь потерпел неудачу в достижении своих целей при использовании этих беспилотников, и, по милости Аллаха, ещё одна страница поражения и неудачи была добавлена в чёрную летопись Брэда Купера, террористического командующего СЕНТКОМ.