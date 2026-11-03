Как сообщает агентство Абна, генерал-лейтенант Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности нашей страны, и Владимир Путин, президент России, в рамках консультаций на высшем уровне между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и в продолжение недавних встреч высших должностных лиц двух стран, в ходе телефонного разговора обсудили и обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и мире с особым акцентом на Западную Азию.

В этом разговоре была выражена благодарность за чёткие позиции Путина и других должностных лиц и руководителей России, восхваляющих роль мученически погибшего лидера революции (да будет над ним милость Аллаха) и других великих национальных героев и поддерживающих стойкость и сопротивление иранского народа.

Стороны подчеркнули продолжение стратегического сотрудничества на основе дорожной карты, начертанной высшими руководителями двух стран.