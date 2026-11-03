Как сообщает агентство Абна, Сейед Аббас Арагчи, опубликовав послание на своей личной странице, написал: Отрадно, что в Ашхабаде я встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым и провёл конструктивные переговоры с моим другом и коллегой Рашидом Мередовым, министром иностранных дел.