Как сообщает агентство Абна со ссылкой на секретариат Высшего совета национальной безопасности, Али Багери сегодня, в понедельник 11 абана 1405 года (2 ноября 2026 г.), на встрече с Ван И, министром иностранных дел Китая, заявил: Америка начала войну против Исламской Республики Иран и совершила величайшее возможное преступление — убийство высшего руководителя Исламской Республики Иран, его светлости Имама Хаменеи, вместе с его дорогой семьёй, а затем совершила беспрецедентные преступления, одно из которых — ракетные удары по школе в городе Минаб.

Он продолжил: чтобы это новшество не повторилось, одним из последствий которого является нарушение международной безопасности, наказание всех преступников этой войны должно стать международным требованием, и никакой снисходительности на этом пути не приемлемо и не должно быть допущено. Иран начал свою законную оборону с первых часов и с силой её продолжил.

Заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности заявил: с начала войны логика действий Ирана не изменилась, мы по-прежнему будем продолжать защиту безопасности, национального суверенитета и территориальной целостности Ирана, и на этом пути мы ни с кем не церемонимся. Стойкий народ Ирана в этой агрессивной войне, которую Америка и сионистский режим начали против нашей страны, одержал победу, и именно поэтому сейчас Америка понимает, какая судьба уготована им войной с цивилизацией.

Багери сказал: в этой войне Америка показала свою агрессивную и гегемонистскую сущность и, помимо агрессии против независимой страны, поставила целью нарушение мировой экономики.