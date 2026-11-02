По сообщению агентства ABNA, Кая Каллас, ответственная за внешнюю политику Европейского союза, сегодня в воскресенье, повторяя свои русофобские позиции в интервью Bloomberg, заявила: Россия в Украине нападает на гражданских лиц. Российские силы на поле боя не имеют особого продвижения!

Ответственная за внешнюю политику Евросоюза затем утверждала: то, что они делают вместо этого, — это эскалация атак против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры! ... (Присутствие) Лаврова на заседании группы G20 не было конструктивным. Он сказал, что Путин будет консультироваться с Зеленским, если Зеленский приедет в Москву. Это не тот путь.

Этот европейский чиновник утверждала: есть много нейтральных мест, где они могут встретиться друг с другом. Если Путин серьезен, он должен сначала прекратить убийство гражданских лиц! ... Россия надеется увидеть раскол (в позициях западных стран). Они ждут, что Запад предложит им что-то.