По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Sputnik, Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций, реагируя на новость о разграблении магазинов в немецком городе Франкфурт во время протестов против роста стоимости жизни, написал в социальной сети X: Как и ожидалось, высокие цены на энергоносители в Евросоюзе из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и грабежи.

Специальный представитель президента России далее добавил: эта причинно-следственная связь также вызвана саморазрушительной миграционной политикой и упорным отказом исправлять ошибки.

Тем временем, в ходе протестов прошлой ночью в Германии, особенно во Франкфурте, магазины были разграблены.

На опубликованных кадрах этих событий люди с закрытыми лицами входят в магазины с разбитыми стеклами и уносят имеющиеся товары.

Эти протесты в Германии были проведены против дискриминации и социального разрыва.

Ранее подобные кадры передавались из Франции, где роскошные магазины этой страны были разграблены протестующими.