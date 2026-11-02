По сообщению агентства ABNA, газета The New York Times сообщила, что кандидаты Республиканской партии в последние дни предвыборной гонки усилили личные нападки и ложные утверждения против своих соперников; подход, который реализуется в условиях роста недовольства из-за подорожания и снижения популярности Дональда Трампа.

Как пишет эта газета, многие республиканские кандидаты копируют политический стиль Трампа; стиль, который изменил границы приемлемой речи в американской политике. В то время как эти нападки не встретили широкой реакции внутри партии, некоторые республиканцы выразили обеспокоенность их последствиями.

Джефф Флейк, бывший сенатор-республиканец от штата Аризона и критик Трампа, охарактеризовал этот процесс как «ужасающий» и сказал, что политическая риторика республиканцев достигла нового уровня дерзости и оскорбительности.

Обеспокоенность реакцией умеренных избирателей

Политические наблюдатели предупредили, что эта стратегия может оттолкнуть от республиканцев умеренных избирателей, которые считают такую риторику экстремистской и оскорбительной; хотя она может мобилизовать электоральную базу этой партии.

The New York Times также упомянула личные нападки демократов на республиканцев, включая обвинения их в коррупции, но написала, что интенсивность нападок республиканцев на текущих выборах была более заметной.

Ограниченные протесты внутри Республиканской партии

Флейк назвал распространение этой риторики результатом сочетания отчаяния в партии и подражания Трампу. В некоторых гонках республиканцы также протестовали против агрессивной рекламы.

Сьюзан Коллинз, сенатор-республиканец от штата Мэн, потребовала прекратить трансляцию радиоролика против своего соперника-демократа, в котором упоминался вопрос её деторождения.

Исламофобские нападки в гонках в Мичигане

Эта газета также затронула исламофобские нападки на Абдулсайда, кандидата-демократа в штате Мичиган, и написала, что демократы обеспокоены влиянием этих нападок на чувствительную гонку за контроль над Сенатом.

The New York Times в этой связи упомянула выборы 2008 года, на которых Джон Маккейн, кандидат-республиканец в президенты, в ответ на исламофобские высказывания одной женщины против Барака Обамы встал на защиту своего соперника-демократа.