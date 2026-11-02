По сообщению агентства ABNA, журнал The Atlantic со ссылкой на советников президента США сообщил, что он расспрашивает своих друзей о деятельности Пита Хегсета, министра обороны США, и председателя Объединенного комитета начальников штабов этой страны.

Согласно этому сообщению, Трамп обычно спрашивает мнение группы своих друзей перед принятием решения о назначении или отстранении американских officials.

Ближайшее окружение Трампа также объявило, что Хегсет не был откровенен относительно реальной ситуации на поле войны с Ираном и говорил Трампу то, что тот хотел услышать.

Американские официальные лица в беседе с The Atlantic подчеркнули, что Трамп разгневан тем, что их послания не доходят должным образом до людей и не имеют необходимого воздействия, и считает войну с Ираном частью факторов своего политического тупика. Он ищет козла отпущения и выбирает его среди officials, которые утверждали, что война с Ираном будет быстрой и эффективной.

Близкие Трампа также сказали, что есть надежда, что mere угрозы против Ирана заставят эту страну вернуться за стол переговоров!