По сообщению агентства ABNA, Financial Times сообщила, что реализация угроз Трампа о применении «матерей всех бомб» против Ирана сталкивается с военными проблемами, поскольку этот тип бомб перевозится на самолете типа C-130, который не является быстрым, и его движение в сторону Ирана сопряжено с большими рисками.

Джозеф Вотел, бывший командующий Центральным командованием США, также признал, что свержение правящего режима в Иране посредством ударов невозможно. Джонатан Шанцер, исследователь института «Защита демократии», также заявил, что правящий режим в Иране, несмотря на экономическое и военное давление, доказал свою широкую способность к сопротивлению и устойчивости.

Марк Кансиан, исследователь Центра стратегических и международных исследований, также заявил, что замена использованных боеприпасов американской армии, включая ракеты «Томагавк», занимает от одного до пяти лет.