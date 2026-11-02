По сообщению международной группы информационного агентства ABNA, Мохаммед Эль-Барадеи, бывший генеральный директор МАГАТЭ, реагируя на возможность возобновления военных ударов США против Ирана, предупредил, что любой новый удар Вашингтона по Тегерану не принесет ничего, кроме расширения насилия и разрушений.

Эль-Барадеи в своем сообщении подчеркнул: любой новый удар США по Ирану — чистое безумие и приведет лишь к еще большему насилию и разрушениям; наш регион, в особенности, заплатит тяжелую цену за такой шаг.

Он также призвал тех, кто имеет влияние и воздействие на президента США Дональда Трампа, убедить его воздержаться от любых новых военных действий против Ирана.

Эль-Барадеи, возглавлявший МАГАТЭ с 1997 по 2009 год, в последние годы неоднократно предупреждал о последствиях военной эскалации против Ирана.

В ходе кризисов, связанных с ядерной программой Ирана, он подчеркивал необходимость урегулирования разногласий путем дипломатии и отказа от военного варианта.