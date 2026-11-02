По сообщению международной группы информационного агентства ABNA, 12-й телеканал израильского режима со ссылкой на американские и израильские источники сообщил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху о том, как противостоять Ирану, в прошлую субботу.

Согласно этому сообщению, Трамп в субботу в ходе прямого и резкого разговора с Нетаньяху обсудил вопрос переговоров с Ираном.

Эти источники также сообщили, что премьер-министр израильского режима пытается оказать давление на Трампа, чтобы тот возобновил войну против Ирана после выборов в США.