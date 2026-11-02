По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Russia Today, «Элиэзер Марум», бывший командующий ВМС израильского режима и исследователь Центра стратегических исследований Бегина-Садата, в интервью радио 103FM этого режима заявил, что любой новый удар по Ирану не принесет ощутимого результата в ядерном досье этой страны.

Он подчеркнул, что если только не будет точной информации о близком продвижении Ирана к обладанию ядерным оружием. В нынешних условиях не следует наносить еще один удар по Ирану.

Марум в этой связи сказал: «По моему мнению, ущерб от такого удара будет больше его пользы, и в настоящее время я не рекомендую наносить удар».

Этот бывший военный чиновник израильского режима также, указывая на важность ядерного досье для Тегерана, заявил, что Иран располагает этим вопросом как главным козырем и не откажется от него.

Он далее предупредил, что даже ограниченный удар США может сопровождаться ответом Ирана против объектов топливно-энергетического комплекса; шаг, который, по его словам, может привести к росту мировых цен на энергоносители и затруднить завершение противостояния.