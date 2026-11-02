По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, заявил: ВВС Саудовской Аравии за последние 24 часа, используя истребители F-15 и Typhoon, взлетевшие с баз Хамис Мушайт и Таиф, нанесли 75 авиаударов и ракетных обстрелов по гражданским объектам в провинциях Саада, Таиз, Амран, Ибб, Дамар, Лахдж, Ходейда и Аль-Джауф.

Яхья Сари в сообщении, опубликованном в социальных сетях, добавил: Также ракетные удары по Йемену были нанесены из района Джизан на юге Саудовской Аравии, что привело к гибели и ранению ряда гражданских лиц.

По словам официального представителя вооруженных сил Йемена, общее число авиаударов и ракетных обстрелов Саудовской Аравии с начала эскалации напряженности против Йемена достигло 3830.