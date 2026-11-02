По сообщению агентства ABNA, Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, на своей личной странице в одной из социальных сетей, ссылаясь на недавнее распоряжение Верховного лидера о неограниченном в географическом отношении ответе на любое нападение врага, заявил: Оборонительная доктрина Ирана стремительно развивается; естественно, география угрозы больше не определяет географию ответа.

Он добавил: Переопределение рамок сдерживания вышло за пределы региональных границ, и источник, масштаб и место возникновения угрозы не создают ограничений для расчетов сдерживания Ирана.