Согласно сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на РИА Новости, Министерство обороны России объявило, что системы противовоздушной обороны страны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотника над различными регионами России, включая Белгород, Брянск и Курск.

Война на Украине вступила в новую фазу, и Киев и Москва увеличили беспилотные и ракетные атаки друг против друга.

Война на Украине продолжается, в то время как Дональд Трамп, президент США, утверждал, что положит конец этой войне менее чем за 24 часа. Продолжение войны на втором году президентства Трампа серьезно подорвало его репутацию и обесценило его заявления.