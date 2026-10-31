Согласно сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на RT, Марк Карни, премьер-министр Канады, подчеркнул, что в случае недостижения желаемого торгового соглашения с Дональдом Трампом его страна может подождать нового президента США.

Он добавил, что канадцы устали от политической напряженности с США, и Оттава никогда не подпишет соглашение, которое невыгодно Канаде.

Карни отметил: наша страна расширяет свои экономические варианты в сотрудничестве с партнерами из Евросоюза и рынками свободной торговли и никогда не изменит свою политику из страха перед реакцией Трампа.

Эти слова Карни прозвучали после провала переговоров Оттавы и войны тарифов между Канадой и США. Трамп ранее, занимая позицию против Канады, призывал эту страну присоединиться к США в качестве одного из ее штатов!