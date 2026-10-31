Согласно сообщению информационного агентства Абна, израильский телеканал Кан сообщил, что выборы 2026 года в сионистском режиме отражают продолжение внутренних расколов и углубление этих расколов среди сионистов.

Указанный телеканал отметил, что разногласия, касающиеся идентичности сионистов и их ориентаций, оказали большее влияние, чем провалы в сфере безопасности и экономики, на определение выбора избирателей.

Согласно официальным результатам парламентских выборов сионистского режима, лагерь, связанный с Биньямином Нетаньяху, премьер-министром сионистского режима, получил 53 места, а лагерь его соперника, Гади Айзенкота, — 48 мест.

Список арабских партий также получил 19 мест.