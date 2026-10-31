Согласно сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, Фатен Гтас, член Объединенного списка арабских партий на парламентских выборах израильского режима, подчеркнула, что в настоящее время политический конфликт в этом режиме идет вокруг отстранения расизма и фашистского кабинета Нетаньяху. Режим сегодня находится на распутье, и ранее Объединенный список арабских партий уже играл роль в отстранении Нетаньяху и по-прежнему готов предпринять любые действия, чтобы избавиться от его кабинета.

Гтас добавила: мы готовы к переговорам с лагерем перемен как с оппозиционным течением против Нетаньяху, и сначала мы должны договориться о смене спикера парламента Израиля.

Она сказала: избрание нового спикера парламента станет первой проверкой для политических групп. Мы обеспокоены тем, что Нетаньяху развяжет новую войну, чтобы привлечь политические группы на свою сторону. Выход из политического кризиса в Израиле связан с решением вопросов внешней политики, включая проигранные войны на всех фронтах.

Арабские партии в рамках Объединенного списка и единого списка получили 19 мест.