Согласно сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на RT, Салих Мутлу Шен, посол Турции в Каире, подчеркнул, что официальное присоединение Египта к Мекканскому оборонному соглашению является суверенным решением, и Анкара приветствует этот шаг.

Он добавил, что стратегическое партнерство между Египтом и Турцией необходимо для достижения мира, безопасности и стабильности, даже если по некоторым вопросам остаются разногласия.

Посол Турции отметил, что военные отношения между двумя странами развиваются, и проекты в оборонной промышленности осуществляются, а также ожидается, что в течение 10 лет будут совместно производиться ракеты, корабли и беспилотники.

Ранее представитель пакистанской армии, указывая на то, что положения Мекканского соглашения не создают препятствий для присоединения новых членов, объявил: Иран также может присоединиться к этому пакту, если будет соответствовать условиям.