Согласно сообщению информационного агентства Абна, генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны, в послании в своем аккаунте в одной из социальных сетей, адресованном европейским странам, написал: еще вчера Европа гордилась грязными делами сионистского режима, но сегодня она стонет от миллиардов долларов, которые война с Ираном ей стоила.

Он добавил: когда вы аплодировали военным преступлениям, вы даже не представляли, что их последствия затронут и вас? Война и терроризм имеют свою цену; теперь ваша очередь платить.