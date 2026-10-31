Согласно сообщению информационного агентства Абна, Насер Канани, посол Исламской Республики Иран в Алжире, в своем аккаунте в одной из социальных сетей отреагировал на заявления премьер-министра Великобритании о соглашении по уничтожению ядерного потенциала Ирана и полному открытию Ормузского пролива.

Канани процитировал слова премьер-министра Великобритании, который сказал: «Мы хотим соглашения, которое уничтожит ядерный потенциал Ирана и гарантирует полное открытие Ормузского пролива».

Посол Ирана написал: «Да, старые и новые колонизаторы не удовлетворятся ничем меньшим; они стремятся лишить народы любых инструментов силы, чтобы в конечном итоге полностью их проглотить!»