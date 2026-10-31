Согласно сообщению информационного агентства Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в своем аккаунте в одной из социальных сетей, отвечая Канаде, которую Трамп называет 51-м штатом Америки, написал: Объединенные Арабские Эмираты были основаны в 1971 году; однако, несмотря на обширные исторические свидетельства, географические факты и документальные доказательства относительно Абу-Мусы, Большого Томба и Малого Томба, они продолжают претендовать на владение этими иранскими островами; островами, принадлежность которых Ирану восходит к тысячам лет до основания этой федерации. Примечательно, что премьер-министр Канады также решил повторить это необоснованное утверждение!

Он добавил: Канада, более чем любая другая страна, должна понимать важность территориальной целостности и национального суверенитета; поскольку история этой страны связана с американским вторжением в ходе войны 1812 года, публикацией декларации о присоединении Монреаля в 1849 году и в последние годы — с неоднократными угрозами Дональда Трампа превратить Канаду в пятьдесят первый штат Америки.

Бакаи продолжил: как страна, которая более двух столетий боролась за защиту своей территориальной целостности от амбиций своего южного соседа, может принять сторону одной из сторон в сфабрикованном конфликте и поддержать необоснованную территориальную претензию, являющуюся примером опасной авантюры?

Он отметил: являются ли территориальная целостность и уважение к историческим и правовым фактам основополагающим принципом для Канады, или эти принципы важны только тогда, когда суверенитету самой этой страны угрожает опасность?

В заключение он указал: неужели Канада не понимает, что таким действием она на самом деле рубит сук, на котором сидит?