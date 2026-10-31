Согласно сообщению информационного агентства Абна, отдел по связям с общественностью Военно-морских сил КСИР объявил: два нарушивших правила танкера, один в восточной части, а другой в западной части Ормузского пролива, которые намеревались пройти по несанкционированному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива.

Эти два танкера отключили все свои навигационные и позиционные системы и при поддержке террористической армии США пытались покинуть Ормузский пролив по несанкционированному маршруту.

После нескольких радиопредупреждений и игнорирования их эти два танкера вошли в небезопасную зону, попали в аварию и были остановлены на южном побережье Ормузского пролива.

Остановка и возгорание судов-нарушителей стали результатом злодеяний террористической армии США и игнорирования иранских правил в Ормузском проливе.