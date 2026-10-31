Согласно сообщению информационного агентства Абна, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, реагируя на недавние заявления канцлера Германии, сказал: когда в прошлом году начались воздушные удары США и Израиля по Ирану, господин Мерц приветствовал эти удары. Он сказал: «Они выполняют грязную работу Европы»!!

Арагчи продолжил: 100 миллиардов евро — ничто по сравнению с сокрушительным и разрушительным ударом, который мощные вооруженные силы Ирана нанесут тем, кто осмелится посягнуть на нашу нацию.

В заключение Арагчи подчеркнул: больше не будет никаких красных линий.

Согласно сообщению Мехр, канцлер Германии, признав тяжелые экономические последствия навязанной американо-сионистской войны против Ирана, объявил, что рост цен на энергоносители за последние восемь месяцев наложил на европейские компании и потребителей расходы в размере более 100 миллиардов евро.