По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», «Фридрих Мерц», канцлер Германии, сегодня в пятницу в своём выступлении, не осудив американских и сионистских агрессоров, заявил: Мы стремимся к тому, чтобы война, в которую вовлечён Иран, как можно скорее закончилась.

Канцлер Германии, страна которого, как и другие западные страны, понесла большой ущерб из-за того, что стратегический Ормузский пролив стал небезопасным после незаконной агрессии Америки и сионистского режима против территории Ирана, признал: Война, в которую вовлечён Иран, оказала широкое влияние на Европу.

«Фридрих Мерц» затем добавил: Неоспоримая истина заключается в том, что Соединённые Штаты меняют свою внешнюю политику, и мы также должны сделать то же самое.