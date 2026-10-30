По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Дональд Трамп, президент Америки, накануне промежуточных выборов в Конгресс этой страны в очередной раз в пропагандистском выступлении пообещал: Война в Иране скоро закончится, и в результате цена бензина снизится!

Президент Америки, не упоминая мирный характер ядерной программы Тегерана, заявил: Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие; и эта война закончится любым возможным способом.

Дональд Трамп, который пытается обелить себя от списка совершённых им преступлений, с смехотворным утверждением заявил: Я не начинал войну с Ираном; Иран на протяжении многих лет ведёт агрессивное поведение и стал причиной гибели многих американцев.

Трамп заявил: Мы хотим получить гарантии того, что Иран никогда и ни при каких условиях не получит ядерное оружие!

Америка и сионистский режим начали агрессию против Ирана 9 эсфанда 1404 года. Тегеран в ответ нанёс удары. Обе стороны в середине хордада достигли соглашения о прекращении столкновений, но через некоторое время, после нарушения обязательств со стороны Америки, взаимные атаки возобновились. Несмотря на прекращение прямых столкновений, конфликт продолжается без окончательного соглашения, и Вашингтон по своему разумению продолжает экономическое давление на Тегеран.