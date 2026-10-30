По сообщению агентства ABNA, «Марко Рубио», государственный секретарь США, написал в X: На сегодняшней встрече министров иностранных дел «Группы двадцати» я чётко подчеркнул, что морская безопасность и продовольственная безопасность являются основой экономической безопасности.

В условиях, когда агрессия Вашингтона против территории Ирана стала причиной небезопасности Ормузского пролива и нарушения цепочек поставок продовольствия и энергоносителей в мире, государственный секретарь США добавил: Соединённые Штаты в рамках повестки «Америка прежде всего» побуждают своих партнёров защищать морские пути, укреплять продовольственную безопасность и снижать экономические последствия геополитических кризисов.

Встреча министров иностранных дел «Группы двадцати» пройдёт 30 и 31 октября 2026 года (8 и 9 абана 1405 года) под председательством США в городе Атланта, штат Джорджия. Председательство на этой встрече осуществляет государственный секретарь США, и в её повестку дня включены такие темы, как вызовы мировой экономики, энергетическая и продовольственная безопасность, защита морских путей, укрепление цепочек поставок и экономические последствия геополитических кризисов.

Эта встреча проводится в условиях, когда разногласия членов «Группы двадцати» по поводу войны на Украине, событий в Западной Азии и отношений с Россией омрачают международное сотрудничество.

«Группа двадцати» является международным форумом для диалога и координации по важным экономическим вопросам мира, в котором состоят 19 стран, а также Европейский союз и Африканский союз. Встреча глав этого объединения также запланирована на 14 и 15 декабря 2026 года (23 и 24 азара 1405 года) в Майами, США.