Агентство ABNA: Мухаммад аль-Хинди, заместитель генерального секретаря палестинского движения «Исламский джихад», в авторской заметке для «Аль-Маядин», заявив, что «сионистская идеология господствует над Белым домом и стала величайшей опасностью для человечества», подчеркнул, что Америка и Израиль напали на Иран, чтобы вновь привести к власти в Иране марионеточный режим, подобный свергнутому шаху, который служил бы интересам Израиля и Запада, но до сих пор потерпели поражение.

Аль-Хинди назвал поражение двух предыдущих войн против Ирана свидетельством сплочённости руководителей и системы Ирана, а политику экономического удушения Америки после неудачи в военной войне — свидетельством сознательности, единства и приверженности иранского народа своей революции, и подчеркнул, что объявленные амбиции Трампа не ограничиваются Ираном и Персидским заливом. Он назвал нападение Америки и Израиля на Иран равносильным приглашению Ирана к обладанию атомным оружием и подчеркнул, что нынешняя модель Трампа и Нетаньяху в мире должна потерпеть поражение.

Этот деятель «Исламского джихада» Палестины, заявив, что варварская политика капитализма в отношении Ирана пошатнулась, подчеркнул, что поражение войны Америки и сионистского режима против Ирана станет началом освобождения Запада от сионистского лобби, смертью сионизма [Израиля] и (началом) упадка американской империи.