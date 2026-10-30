По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», «Хусейн аль-Хадж Хасан», представитель «Хезболлы» в парламенте Ливана, раскритиковал обвинительное заключение, вынесенное по делу о задержанном в этой стране грузе взрывчатых веществ, и счёл его несправедливым и находящимся под влиянием политического давления.

Аль-Хадж Хасан подчеркнул, что вынесенное обвинительное заключение противоречит законам и Всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует право на сопротивление оккупации.

Он добавил: Положения этого обвинительного заключения находятся под влиянием известных политических диктатов, и поэтому его нельзя считать справедливым шагом, основанным на правовых нормах.

Эти заявления прозвучали после того, как судебные органы Ливана по делу об обнаружении крупного груза взрывчатых веществ вынесли обвинительные заключения в отношении 13 человек.

Согласно сообщению Ассошиэйтед Пресс, этот груз содержал около 780 килограммов взрывчатых веществ, которые были обнаружены и задержаны в грузовике на контрольно-пропускном пункте на дороге из Бейрута в долину Бекаа. Двое человек по этому делу задержаны, а 11 других, включая пятерых под псевдонимами, находятся под преследованием заочно.

Выдвинутые по этому делу обвинения включают угрозу внутренней безопасности страны, хранение оружия и взрывчатых веществ и создание незаконных объединений с целью подрыва авторитета государства Ливан.

«Хезболла» подтвердила принадлежность груза взрывчатых веществ и объявила, что эти материалы предназначались для противодействия оккупационным военным. Это движение также потребовало возвращения груза и освобождения задержанных лиц.

Дело о грузе взрывчатых веществ рассматривается в Ливане в условиях, когда прозападное правительство этой страны по приказу Америки и сионистского режима добивается разоружения сопротивления.