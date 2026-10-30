По сообщению агентства ABNA, «Голямхосейн Дарзи» на заседании Совета Безопасности под названием «Новые технологии и морская безопасность: последствия для мира и безопасности» в своём выступлении сказал: «Ответственность за любое нарушение, создание препятствий или вмешательство в судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе лежит непосредственно на агрессорах и тех, кто содействует их агрессивным действиям против Ирана или участвует в них. Эта агрессия и незаконные действия поставили под угрозу безопасность судоходства и свободу мореплавания».

Старший дипломат Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций добавил: Новые технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют возможности для повышения безопасности судоходства, но в то же время создают и новые уязвимости. Тем не менее, Совет Безопасности должен в рамках своих полномочий в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций реагировать на реальные угрозы и уважать роль и мандат компетентных органов в этой сфере.

Дарзи подчеркнул: Иран на протяжении десятилетий, будучи прибрежным государством, всегда привержен безопасности судоходства и свободе мореплавания в Персидском заливе и Ормузском проливе и выполнял свои обязанности в этой сфере. К сожалению, на сегодняшнем заседании некоторые выступавшие вновь проигнорировали коренные причины нынешней ситуации. Мы неоднократно подчёркивали, что ответственность за любое нарушение, создание препятствий или вмешательство в судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе лежит непосредственно на агрессорах и тех, кто содействует их агрессивным действиям против Ирана или участвует в них. Эта агрессия и незаконные действия поставили под угрозу безопасность судоходства и свободу мореплавания.

Посол Ирана при Организации Объединённых Наций подчеркнул: Попытки переложить эту ответственность на Иран не имеют никаких оправданных оснований и достоверности. Ормузский пролив и маршрут морской торговли через этот жизненно важный водный путь были открыты до 28 февраля 2026 года; с этого времени Соединённые Штаты вместе с израильским режимом развязали войну против Ирана и продолжают свои агрессивные действия.

Дарзи сказал: В ходе этой войны они также намеренно наносили удары по гражданской и морской инфраструктуре, портам и судам Ирана. Позвольте мне указать на несколько фактов, которые ясно показывают масштабы и серьёзность этой ситуации.

Он добавил: 4 марта 2026 года американская подводная лодка, нанеся удар по иранскому фрегату «Дена» в международных водах Индийского океана, стала причиной гибели более 100 иранских моряков. 19 апреля 2026 года вооружённые силы Соединённых Штатов атаковали иранское торговое судно «Туска». К 23 мая Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) объявило, что в ходе осуществления морской блокады изменило маршрут 100 торговых судов и вывело из строя четыре судна.

Дарзи добавил: 23 июля американские силы атаковали два иранских спасательных судна под названиями «Наджи-15» и «Наджи-16» в территориальных водах Ирана; эти суда в то время занимались гуманитарными операциями.

Посол и поверенный в делах Ирана при Организации Объединённых Наций подчеркнул: Кроме того, Америка в продолжение своих агрессивных действий с 12 апреля 2026 года ввела морскую блокаду, включающую блокирование всех морских сообщений, входящих в иранские порты и выходящих из них.