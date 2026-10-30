По сообщению агентства ABNA, Масуд Пезешкиан, президент нашей страны, в послании, адресованном Педро Санчесу, премьер-министру Испании, выразил соболезнования правительству и народу Испании в связи с гибелью ряда граждан этой страны в железнодорожной катастрофе.

Президент в этом послании, выразив сочувствие в связи с происшествием столкновения двух пассажирских поездов, попросил у Бога покоя и милости для погибших и скорейшего исцеления и здоровья для пострадавших.

Согласно этому сообщению, это происшествие произошло вблизи станции Орда в провинции Толедо, примерно в 140 километрах к югу от Мадрида, и погибли как минимум 68 человек; 53 пострадавших по-прежнему проходят лечение в больнице, а 56 человек выписаны.