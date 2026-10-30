По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Управление по связям с общественностью Военно-морских сил армии, сегодня до полудня судно-нарушитель, находившееся в запретной и небезопасной зоне на востоке Ормузского пролива, в результате столкновения с морскими минами получило повреждения и загорелось и потеряло ход.

Ормузский пролив закрыт для судов-нарушителей, которые без согласования и полагаясь на лживые утверждения президента Америки намереваются пройти через запретные и небезопасные зоны, и эти несогласованные проходы в опасных зонах подвергли и подвергнут серьезным опасностям безопасность судов и экипажей.