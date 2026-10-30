По сообщению агентства ABNA, Мохаммад Мохбер, советник и помощник Верховного лидера, в связи с формированием народных протестов в нескольких европейских странах, а также заявлениями президента Франции, который связал сегодняшние кризисы Парижа с Ормузским проливом, написал на своей личной странице: Европа в дни разгула Трампа против Исламской Республики своим поведением в рамках сотрудничества НАТО посеяла ветер и сегодня с экономическим и социальным кризисом пожинает бурю, которую сама пожелала.

Он добавил: Макрон теперь связал беспорядки в Париже с Ормузским проливом.

Советник и помощник Верховного лидера подчеркнул: Последствия неразумной войны Америки и Израиля против Ирана являются глобальными.