По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Al Jazeera, Дональд Трамп, президент США, заявил: Иран потерпел очень тяжёлое поражение, и Америка вскоре положит конец войне с этой страной

Он также заявил, что Иран из-за отключения электроэнергии столкнулся с проблемами в производстве беспилотников

Трамп в продолжение своих заявлений добавил: у Ирана ещё есть ракеты, но их количество намного меньше, чем прежде

Президент США относительно операции армии своей страны в Венесуэле также заявил: они не любят говорить о Венесуэле. Мы недавно получили один миллион баррелей нефти без каких-либо затрат. Произошёл небольшой конфликт с Венесуэлой, и мы завершили его за один день без каких-либо потерь. Никто не погиб, никто. Мы закрыли дело Венесуэлы, и о нём не говорят

Он продолжил свои заявления и добавил: теперь мы имеем дело с более крупной страной (Ираном), и дела идут так же хорошо. У иранцев нет ни военно-морских сил, ни военно-воздушных сил