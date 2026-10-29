По сообщению агентства ABNA, сайт Politico со ссылкой на бывшего чиновника администрации Дональда Трампа, президента США, сообщил, что победа противников на выборах сионистского режима могла бы стать возможностью остановить этот губительный процесс, выстроив взаимодействие с израильской администрацией менее провокационным образом

Этот бывший чиновник, указывая на атмосферу, царящую в Вашингтоне после объявления результатов выборов, сказал: здесь есть усталость от Нетаньяху

Как пишет Politico, предвыборный тупик на оккупированных территориях разрушил надежды в Вашингтоне на быстрое переформатирование американо-израильских отношений; отношений, которые в период долгого премьерства Биньямина Нетаньяху оказались под напряжением в обеих главных партиях Америки

Несмотря на открытую поддержку Трампом Нетаньяху, часть американской администрации и обе партии в Конгрессе надеялись, что на выборах победят противники и изменят процесс ухудшения отношений, который они приписывают политике Нетаньяху

Критики Нетаньяху в Вашингтоне представляют различные политические спектры; от умеренных и прогрессивных демократов до Джей Ди Вэнса, вице-президента США, и части базы сторонников движения «MAGA», которые выступают против участия Америки в зарубежных войнах