По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Al-Masirah, «Бадр аль-Бусаиди», министр иностранных дел Омана, в интервью телеканалу Channel 4 Великобритании подчеркнул, что безопасность Персидского залива должна обеспечиваться странами региона, и эти страны не должны полагаться на внешние державы

Он также выразил надежду, что другие страны региона поймут, что география объединила их, и Иран также является частью этой географической реальности

Министр иностранных дел Омана подчеркнул необходимость изменения уравнений безопасности в Персидском заливе и создания новой security framework, в которой при снижении зависимости от США страны региона играли бы главную роль