По сообщению агентства ABNA со ссылкой на новостной сайт Arab 48, «Исраэль Кац», министр войны сионистского режима, резко критикуя недавние заявления «Гади Айзенкота», главы партии «Йеш Атид» и главного соперника Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет этого режима, заявил, что армия Израиля выполнит любое решение по Ирану

Согласно этому сообщению, Исраэль Кац назвал призыв Гади Айзенкота к командующим органами безопасности сионистского режима сопротивляться политическому давлению «недемократическим и далёким от реальности»

Кац опроверг существование разногласий между военным и политическим уровнями оккупационного режима по поводу Ирана и заявил: армия Израиля выполнит любое решение, принятое в этой связи, и участвует во всех консультациях и переговорах, касающихся Ирана

Министр войны оккупационного режима добавил: Айзенкот, обращаясь к высокопоставленным командирам армии и призывая их к неподчинению приказам премьер-министра, министра войны и органов безопасности, обладающих законными полномочиями, на самом деле выдвинул «недемократические и далёкие от реальности» заявления. Слова Айзенкота являются продолжением «лживой кампании», которую он и его союзники развернули в ходе выборов; кампании, основанной на утверждении о существовании разногласий между военным и политическим уровнями относительно способа противостояния Ирану