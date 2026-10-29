По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Гади Айзенкот, главный соперник Нетаньяху на выборах в Кнессет сионистского режима, заявил, что Нетаньяху и его партнёры ведут незаконную операцию влияния на общественное мнение Израиля, чтобы отложить публикацию результатов выборов

Согласно этому сообщению, Айзенкот предупредил, что «попытка использовать информацию, которая не была расследована, с целью поставить под сомнение результаты выборов в Кнессет неприемлема»

Эта новость появилась в то время, как Ицхак Герцог, глава сионистского режима, также заявил, что внимательно следит за расследованием подозрений, опубликованных сегодня утром относительно результатов выборов

Герцог объявил, что «доказательства и слухи должны быть полностью расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны согласно положениям закона»