По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Министерство здравоохранения Йемена объявило, что в результате авиаудара Саудовской Аравии по жилому дому в районе Аль-Барх в округе Макбана провинции Таиз погибли 12 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети

Согласно этому сообщению, в результате этого удара, нацеленного на дом гражданина Йемена «Тауфика Аль-Кауза», трое также получили ранения, их состояние тяжёлое

Это преступление совершено в то время, как арабские источники сообщили, что полёты в аэропорту Ад-Даммам на востоке Саудовской Аравии вновь были приостановлены после атаки вооружённых сил Йемена